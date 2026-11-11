Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Jazeera, le journal New York Times, citant des sources qu'il a qualifiées d'informées, a affirmé que Scott Bessent, ministre des Finances des États-Unis, après avoir reçu des menaces de l'Iran, avait quitté sa résidence à Washington et s'était installé sur une base militaire.

Le porte-parole du ministère des Finances américain, en réaction à la fuite de Bessent, a affirmé : les menaces ne le dissuaderont jamais de poursuivre la pression sur l'Iran.