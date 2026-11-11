Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, la chaîne de télévision n°12 du régime sioniste a annoncé que les divergences entre Benyamin Netanyahou, Premier ministre de ce régime, et Eyal Zamir, chef d'état-major de l'armée d'occupation, au sujet des options auxquelles Tel-Aviv fait face concernant l'Iran, se sont de nouveau intensifiées.

Selon le rapport de ce média sioniste, Eyal Zamir estime que l'opération que Netanyahou demande d'entreprendre contre l'Iran manque de la prudence nécessaire.

Le commandement de l'armée israélienne s'oppose aux mesures que Netanyahou recherche, car il craint que ces mesures ne conduisent à une reprise de la confrontation avec Téhéran à un stade politique sensible où les États-Unis ne montrent aucune inclination à s'engager dans un nouveau conflit militaire.

Le journal New York Times a également récemment rapporté, citant des responsables sionistes, que les divergences entre Benyamin Netanyahou et Eyal Zamir au sujet d'une agression contre l'Iran avant les élections parlementaires étaient réelles.

Selon le rapport du New York Times, Zamir s'opposait à l'exécution de l'agression envisagée par Netanyahou avant les élections à la Knesset et avait exprimé son inquiétude quant aux pressions exercées par Netanyahou pour entreprendre une action contre l'Iran de manière indépendante. Zamir estimait qu'une telle action était erronée et pouvait provoquer une attaque de l'Iran contre les territoires occupés.