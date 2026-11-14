Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Intitulée « Ô gens ! Reconnaissez-moi, je suis Fatima », l’exposition présentait les différentes étapes de la vie de Hazrat Fatima Zahra, sa vie familiale, sa simplicité, ses valeurs morales et son comportement comme modèle pour les femmes. Des photographies, des supports visuels et des maquettes en trois dimensions permettaient aux visiteurs de découvrir ces aspects de son existence.

Des scènes de sa vie, des objets domestiques, des éléments de son quotidien et des événements historiques étaient présentés sous une forme accessible et interactive. L’objectif était non seulement de transmettre des connaissances sur sa personnalité, mais aussi de faire comprendre les enseignements concrets que son exemple peut apporter à la vie quotidienne.

Lors de l’événement, le responsable de l’organisation, le Hojjat ol-Islam wal-Moslemin Mohammad Mian Abidi, a déclaré que la vie de Hazrat Fatima Zahra ne constituait pas simplement la biographie d’une figure historique, mais représentait un modèle complet pour l’humanité tout entière, et particulièrement pour les femmes.

Il a expliqué que cette initiative visait à faire connaître ses enseignements au-delà des livres et des discours religieux, en les présentant à travers des supports visuels et des mises en situation concrètes. Cette approche devait notamment permettre aux jeunes générations, en particulier aux enfants et aux adolescents, de mieux découvrir les différentes facettes de sa vie.

Mohammad Mian Abidi a également indiqué que des expositions similaires avaient déjà été organisées dans plusieurs régions de l’Inde, en plus de Lucknow. À travers ces initiatives, les organisateurs souhaitent sensibiliser le public à la simplicité de son mode de vie, à ses responsabilités familiales, à la place des femmes, à sa dévotion, à son altruisme et à son excellence morale, tout en proposant des enseignements applicables à la société contemporaine.

Aaliya Hasan, bénévole au sein de l’exposition, a pour sa part insisté sur la simplicité de Hazrat Fatima Zahra. Elle a rappelé que, malgré son statut de fille du Prophète Muhammad (PSLF) et d’épouse de l’imam Ali (PS), elle menait une vie particulièrement modeste. Même son trousseau de mariage se composait de quelques ustensiles simples et d’objets domestiques essentiels.

Selon elle, cet aspect de son existence transmet un message important à la société actuelle : la véritable grandeur ne se mesure ni au luxe ni à l’apparence extérieure, mais à la moralité, à la qualité du caractère et à la dévotion envers Dieu.

De son côté, Zia Naqvi a souligné que chaque aspect de la vie de Hazrat Fatima Zahra méritait d’être étudié et suivi. Il a notamment évoqué l’importance de comprendre la manière dont elle assumait ses responsabilités en tant que fille, épouse et mère, estimant que chacun de ces rôles offrait un enseignement particulier à l’humanité. Il a appelé la société contemporaine à s’inspirer de son exemple.

Pour les visiteurs, cette exposition constituait une occasion de découvrir différentes scènes de sa vie et de mieux comprendre, à travers des représentations visuelles, la simplicité de son quotidien familial. La manifestation revêtait un intérêt particulier pour les femmes et les enfants, qui pouvaient ainsi approfondir leur connaissance de son caractère, de sa vie familiale, de sa patience, de son altruisme et de sa conception de l’éducation des enfants.

De telles initiatives peuvent contribuer à rapprocher les jeunes générations des grandes figures religieuses et historiques. En donnant une dimension concrète et visuelle à leur parcours, elles facilitent la compréhension de leurs valeurs et des enseignements qu’elles transmettent.

L’exposition Fatimiyya 2026 a accueilli des hommes et des femmes musulmans ainsi que des visiteurs appartenant à d’autres communautés religieuses. Elle a ainsi constitué un espace de présentation de la vie de Hazrat Fatima Zahra et de son message éthique et humanitaire auprès d’un public issu de différents horizons.

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