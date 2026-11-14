Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Amir général de division Hatami, commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran, lors de sa visite de l'exposition des restes de drones et de missiles abattus par la force de défense aérienne de l'armée, tout en remerciant les efforts jour et nuit des combattants de cette force, a déclaré : l'ennemi, en préparant divers moyens et possibilités, cherchait à atteindre ses objectifs dans notre chère patrie, mais grâce à la solidarité, aux efforts continus et au dévouement des combattants des forces armées, en particulier des combattants de la défense aérienne, il a échoué dans la réalisation de ses objectifs.

Soulignant une partie des réalisations opérationnelles présentées dans cette exposition, il a ajouté : divers grands drones, missiles et équipements utilisés par l'ennemi qui ont été touchés par les systèmes de défense aérienne sont exposés en ce lieu et dépeignent une partie des succès des combattants de la force de défense aérienne.

Le commandant en chef de l'armée, soulignant les messages de cette exposition pour les ennemis et la nation iranienne, a noté : cette exposition montre d'une part que cette terre possède des soldats et des combattants préparés, vigilants et dévoués qui défendent le pays dans toutes les conditions et sont aujourd'hui plus déterminés et plus préparés que par le passé sur la voie de la défense de l'Iran islamique ; d'autre part, elle clarifie pour notre peuple et nos combattants la réalité que l'ennemi, contrairement à l'image qu'il présente de sa puissance et de son invincibilité par la guerre psychologique et cognitive, est vulnérable et que ses équipements et moyens militaires peuvent être ciblés sur le champ de bataille.

Amir général de division Hatami, soulignant la préparation continue de la force de défense aérienne et des autres combattants des forces armées pour faire face à toute menace éventuelle, a déclaré : la force de défense aérienne, à la lumière des expériences et des réalisations des combats passés, n'a pas négligé un instant ses efforts pour améliorer ses préparations et a pu acquérir de nouvelles préparations ; c'est pourquoi, si l'ennemi commet à nouveau une erreur et porte atteinte à notre pays, il subira des dommages plus graves.