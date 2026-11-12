Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Présentée en mars 2026, cette définition écarte le terme « islamophobie » au profit de l’expression « hostilité envers les musulmans » (anti-Muslim hostility). Selon CAGE, le gouvernement réduit ainsi le phénomène aux actes criminels, aux stéréotypes préjudiciables et aux discriminations illégales, sans prendre en compte les mécanismes systémiques qui favorisent leur persistance. L’organisation estime que cette approche, en fixant des limites étroites à la reconnaissance des discriminations, risque de laisser perdurer les préjugés et les pratiques hostiles institutionnalisés.

CAGE critique également le processus d’élaboration de cette définition, auquel les principales organisations représentatives des musulmans britanniques n’auraient pas été véritablement associées. Le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB), qui représente plus de 500 mosquées, établissements scolaires et associations caritatives, figure parmi les organisations écartées des échanges avec le gouvernement depuis 2009. Son secrétaire général, le Dr Wajid Akhter, a appelé les autorités à renouer le dialogue avec la communauté musulmane. Il estime que toute définition élaborée sans sa participation effective manque de légitimité et ne peut constituer un instrument suffisamment efficace contre les discriminations.

Le rapport dénonce par ailleurs un traitement inégal de l’antisémitisme et de l’hostilité envers les musulmans. CAGE rappelle que le gouvernement britannique a adopté dès 2016 la définition internationale de l’antisémitisme, alors qu’il a rejeté plusieurs propositions visant à définir l’islamophobie. La définition de l’antisémitisme comprend onze exemples concrets permettant d’identifier les manifestations de cette haine, tandis que celle de l’hostilité envers les musulmans ne comporte ni exemples ni directives pratiques. Pour l’organisation, cette différence témoigne d’un manque de volonté politique de reconnaître et de combattre les discriminations systémiques visant les musulmans.

Les données citées dans le rapport soulignent également l’ampleur du problème : près de 11 000 incidents antimusulmans auraient été enregistrés au Royaume-Uni en 2023 et 2024, dont certains impliquant des agressions physiques et une forte hausse des actes motivés par la haine.

À l’issue de son analyse, CAGE demande au gouvernement de réintroduire le terme « islamophobie » dans le discours officiel, de supprimer l’obligation de prouver une intention discriminatoire et d’associer directement les organisations musulmanes à l’élaboration de mesures concrètes contre les discriminations institutionnalisées. L’organisation appelle également à revoir les politiques de surveillance, notamment le programme Prevent.

Fin/229