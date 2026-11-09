Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Tariq bin Hassan al-Hassan, chef de la police de Bahreïn, s’est exprimé dans un entretien accordé à l’agence Reuters, publié dans un article intitulé « La guerre contre l’Iran pousse Bahreïn à resserrer l’étau autour des religieux chiites ». Il y a exposé l’approche sécuritaire des autorités à l’égard de ce qu’elles présentent comme une influence religieuse et politique iranienne.

« Nous sommes confrontés à une pensée qui place l’obéissance à la direction de l’Iran au-dessus de la souveraineté de Bahreïn… Malheureusement, la guerre a montré dans quelle mesure certaines personnes tirent profit de cette pensée et la diffusent… La wilayat al-faqih a renforcé, au sein de certaines composantes de notre société, la loyauté envers un pays étranger, ce qui est inacceptable », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « À ce stade, nous avons décidé que cette question devait être réglée à la racine. »

Dans son analyse, le site Mirat al-Bahreïn estime que ces déclarations reposent sur des raisonnements fallacieux et présentent avant tout la version des autorités afin de convaincre l’opinion publique de la légitimité de leurs actions. Le site dénonce également des déformations, des accusations infondées et des propos offensants à l’égard d'une conviction religieuse.

Selon cette analyse, le chef de la police affirme que les personnes arrêtées appellent à l’obéissance à l’Iran afin de renforcer les accusations portées contre elles, de discréditer les religieux, de porter atteinte à leur dignité et de les présenter comme des traîtres à leur pays.

Le site considère que cette démarche dépasse les accusations politiques individuelles : elle revient à mettre en cause toute une doctrine religieuse et à en faire un motif de condamnation collective, comme si l’adhésion à la théorie de la wilayat al-faqih ou la reconnaissance d’une autorité religieuse dépassant les frontières géographiques constituaient en elles-mêmes des infractions.

L’analyse rappelle à cet égard qu’une conviction religieuse et la reconnaissance d’une autorité spirituelle ne signifient pas une soumission politique à un État étranger. L’appartenance religieuse n’efface pas l’appartenance nationale, pas plus que le lien spirituel avec un religieux ne transforme une personne en ressortissant du pays dont celui-ci est originaire. Elle dénonce la volonté des autorités de présenter la diversité religieuse et intellectuelle comme une menace pour la sécurité.

« Régler le problème à la racine » : une logique d’éradication

Le site souligne que, dans le contexte des attaques croissantes contre les religieux chiites, l’expression « régler le problème à la racine » n’est pas anodine. Elle révèle, selon lui, une conception qui considère la divergence doctrinale comme un problème à éradiquer, plutôt que comme l’exercice d’un droit fondamental des citoyens.

L’analyse pose alors plusieurs questions : les Bahreïniens doivent-ils renoncer à leurs convictions religieuses pour prouver leur loyauté envers leur pays ? La citoyenneté est-elle désormais conditionnée à l’abandon des autorités religieuses que le gouvernement n’a pas choisies ?

Elle relève également une contradiction dans le discours du chef de la police, qui invoque la souveraineté nationale pour justifier, dans les faits, l’ingérence dans les convictions personnelles des citoyens et les poursuites contre des religieux en raison de leurs fonctions doctrinales et de leurs croyances.

Des accusations qui doivent être étayées par des preuves

L’analyse reproche par ailleurs à Tariq al-Hassan d’éluder une question essentielle : quelles preuves démontrent que les religieux arrêtés ont donné des directives politiques en faveur de l’Iran, coordonné leurs activités avec le Corps des gardiens de la révolution islamique ou tenté de renverser le régime ?

Si les autorités disposent de preuves concernant des infractions précises, elles doivent, selon le site, les présenter devant un tribunal indépendant et garantir aux accusés le droit de se défendre ainsi qu’un procès équitable. Des accusations vagues portant sur la loyauté, l’endoctrinement ou l’idéologie ne suffisent pas à établir la culpabilité et ne donnent pas aux autorités le droit de sanctionner des citoyens pour leurs convictions.

En conclusion, Mirat al-Bahreïn estime que les déclarations du chef de la police ne visent pas tant à défendre la souveraineté nationale qu’à fournir des justifications à une campagne sécuritaire contre une composante historique de la société bahreïnienne. Au lieu de s’attaquer aux divisions internes et de rechercher les causes des tensions et de la perte de confiance, les autorités préféreraient, selon cette analyse, désigner un ennemi intérieur, remettre en cause une conviction religieuse et exiger des citoyens qu’ils renient leurs références et leurs croyances pour prouver leur loyauté.

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