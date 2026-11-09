Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le général Abolfazl Shekartchi, dans un entretien sur les évolutions politiques et électorales en Amérique, a déclaré : Les évolutions politiques et électorales aux États-Unis d'Amérique et les défaites successives de l'administration Trump et de ses colistiers dans divers domaines sont moins la conséquence des fluctuations superficielles de la politique intérieure de ce pays qu'un reflet d'une réalité plus grande et incontestable — la défaite face à la volonté de l'Iran puissant.

Il a ajouté : La défaite de la doctrine de l'agression, du terrorisme et de la pression maximale et des stratégies militaires inefficaces de Washington face à l'autorité dissuasive, à la volonté fragile et de fer de la direction, de la nation et des forces armées de la République islamique d'Iran n'échappe aujourd'hui à aucun analyste équitable.

Le porte-parole principal des forces armées a poursuivi : Les politiques hostiles des dirigeants américains contre l'Iran, les échecs successifs dans le monde et particulièrement dans la région de l'Asie de l'Ouest, l'effondrement de la grandeur illusoire de la flotte et des équipements militaires de l'Amérique agressive et l'impasse des menaces de ce pays ont ébranlé les fondements de la puissance creuse de la Maison-Blanche.

Il a rappelé : Trump et ses semblables déraisonnables, radicaux et terroristes étaient entrés en scène pour détruire l'Iran fier et civilisé, mais dans un retournement inverse, ils sont eux-mêmes devenus victimes de l'épuisement stratégique, des crises internes profondes et des défaites imposées par les forces armées glorieuses de l'Iran et l'Axe de la résistance.

Le général Shekartchi a déclaré : Cette défaite stratégique est un document vivant de cette vérité que les équations de puissance du monde ne tournent jamais à l'avantage des dominateurs.