Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration concernant la déclaration de la marine et de l'armée de l'air argentines comme organisations terroristes.

Le texte de la déclaration est le suivant :

Étant donné que le gouvernement argentin, contrairement aux principes fondamentaux du droit international, a, par un acte hostile, désigné les Gardiens de la révolution islamique, qui constituent l'un des piliers des forces armées officielles de la République islamique d'Iran, comme entité terroriste, le gouvernement de la République islamique d'Iran, sur la base du principe de réciprocité et en s'appuyant sur la loi « Mesures réciproques contre la désignation des Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste par les États-Unis », adoptée en 1398 (2019), qui stipule : « Tous les pays qui, de quelque manière que ce soit, suivent ou soutiennent la décision des États-Unis d'Amérique de désigner les Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, sont soumis à des mesures réciproques », considère la marine argentine et l'armée de l'air argentine comme relevant de ladite loi et de ses dispositions et les déclare organisations terroristes.

Il va de soi que la responsabilité de toutes les conséquences qui en découlent incombera au gouvernement argentin.