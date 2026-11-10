Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien accordé à l’agence de presse Al-Maalouma, il a indiqué que certaines parties impliquées dans le processus politique soutenaient ce projet en se rangeant derrière l’initiative dite du « monopole des armes par l’État ».

Al-Bayati a souligné que le projet américain ne se limitait pas à mettre fin au rôle de la Résistance, mais s’inscrivait dans une stratégie plus vaste visant également les Hachd al-Chaabi, après que cette organisation eut contribué à la victoire contre le terrorisme de Daech.

Évoquant l’assassinat des commandants de la victoire, les martyrs Abou Mahdi al-Mouhandis et Qassem Soleimani, après leur rôle dans la lutte contre le terrorisme, il a affirmé que les États-Unis s’opposaient à toute force qui se dressait contre Daech, estimant que ce dernier était lui-même un projet américain.

En conclusion, Al-Bayati a insisté sur le fait que les États-Unis exerçaient des pressions par différents moyens afin de désarmer la Résistance et de priver de leurs armes toutes les forces qui s’opposent au terrorisme et au régime sioniste.

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