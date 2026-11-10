Selon l'agence de presse ABNA, la délégation iranienne à Vienne a écrit lundi dans une déclaration sur l'un des réseaux sociaux : il est admirable que l'expression « condamne fermement » puisse clairement être utilisée par Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais pourquoi n'est-elle pas appliquée de manière constante dans toutes les situations ?

Cette délégation, évoquant une image de Grossi dans laquelle il condamne le meurtre d'un employé de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, a poursuivi : lorsque les bombes américaines et les bombes du régime israélien ont frappé les installations nucléaires pacifiques et protégées de l'Iran, ce qui était sans précédent dans l'histoire de l'Agence, ou lorsque des scientifiques nucléaires iraniens ont été assassinés, ces actions n'ont jamais été condamnées. Dans ces situations, le directeur général considérait apparemment la condamnation comme hors de son « domaine » et de son « travail ».

Dans la suite de cette déclaration, il est dit : la colère et la protestation sélectives ne sont pas l'un des piliers de la sécurité nucléaire et des garanties ; elles sont plutôt l'un des piliers de la rédaction de CV et de la promotion professionnelle.

La responsabilité institutionnelle et organisationnelle n'est pas facultative. Le professionnalisme exige un engagement et une pratique uniformes et constants.