Selon l'agence de presse ABNA, citant le Centre d'information palestinien, « Stephanie Chase », écrivaine irlandaise, dans un article publié dans le journal « The Irish News », a souligné que l'accès sans précédent à l'information dans le monde numérique a privé les politiciens et les médias traditionnels de la possibilité de nier ce qui se passe dans la bande de Gaza.

Elle a noté que, contrairement à ce que certains pensent, le soutien à la Palestine n'est pas une « mode » ou un mouvement marginal, mais une réaction profonde de diverses couches de la société.

Chase, évoquant les pressions exercées sur des figures culturelles telles que « Sally Rooney » et « Macklemore », qui, en raison de leurs positions de soutien à la Palestine, ont été confrontées à des restrictions professionnelles et sociales, a ajouté : les tentatives de gouvernements comme celui du Royaume-Uni et des États-Unis visant à étiqueter les militants palestiniens ne font que montrer leur peur de la puissance de ce mouvement.

Cette écrivaine a averti en conclusion que les générations futures jugeront ceux qui se sont tus face aux crimes de Gaza, et que la solidarité avec la Palestine sera un mouvement dépassant les limites politiques et médiatiques.