Selon l'agence de presse ABNA, citant la télévision Bloomberg, Pete Hegseth, ministre de la Guerre des États-Unis, sans mentionner la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran et avec une ingérence effrontée et ouverte dans les affaires intérieures de l'Iran, a affirmé : il ne faut pas nécessairement être populaire, mais cela peut être nécessaire. Quelqu'un devait s'opposer à la poursuite du programme d'armement nucléaire iranien ! Pendant 47 ans, aucun président n'a voulu le faire ! On ne peut pas les laisser obtenir la bombe atomique !

Le ministre de la Guerre des États-Unis, afin d'échapper aux vastes pressions du Congrès contrôlé par les démocrates concernant sa destitution, a affirmé : l'histoire jugera Trump avec beaucoup de bienveillance et de douceur ! Nous ne nous inquiétons pas de la destitution. Demain matin, je tiendrai une conférence de presse à ce sujet au Pentagone.