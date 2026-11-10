Selon l'agence de presse ABNA, citant BelTA, « Alexandre Volfovitch », secrétaire du Conseil de sécurité de Biélorussie, lors de la quatorzième réunion des secrétaires des conseils de sécurité des États membres de la Communauté des États indépendants à Moscou, a déclaré : la militarisation de l'Occident dans le but d'atteindre la supériorité militaire n'est plus cachée, et les responsables de ces pays parlent ouvertement de la préparation à une guerre possible.

Évoquant les développements sécuritaires et l'augmentation des menaces militaires et cybernétiques, il a ajouté : parallèlement à ce processus, la nature des pressions extérieures contre les États indépendants change également.

Volfovitch a souligné : les pays occidentaux complètent les mécanismes d'application de la pression combinée ; des mécanismes utilisés dans le but d'intervenir dans les affaires intérieures des pays, d'affaiblir la souveraineté nationale et d'influencer leurs processus politiques.

Le secrétaire du Conseil de sécurité de Biélorussie a déclaré que l'espace postsoviétique est devenu une arène de pressions combinées des acteurs étrangers, et que la Biélorussie fait également face quotidiennement aux conséquences de ces pressions.

La quatorzième réunion des secrétaires des conseils de sécurité des États membres de la Communauté des États indépendants s'est tenue le 9 novembre 2026 (18 Aban 1405) à Moscou. L'examen des défis sécuritaires régionaux, des menaces transfrontalières, du terrorisme, de la contrebande et de la lutte contre les menaces combinées figuraient parmi les axes de cette réunion.