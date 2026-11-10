Selon l'agence de presse ABNA, Bruno Rodríguez, ministre des Affaires étrangères de Cuba, a souligné que les actions des militaires sionistes visant à empêcher l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, et cela dans des conditions défavorables pour des dizaines de milliers de déplacés palestiniens, sont inacceptables et criminelles.

Il a ajouté que les Palestiniens, en raison de la guerre et du génocide dans la bande de Gaza, ont été contraints de se réfugier dans des tentes, mais la baisse des températures et les fortes pluies ont doublé leurs problèmes et ont submergé des milliers de tentes.

Le ministre des Affaires étrangères de Cuba a demandé à la communauté internationale de ne pas permettre la poursuite des crimes du régime sioniste dans la bande de Gaza.

Le mouvement de résistance islamique Hamas a également annoncé hier, dans un communiqué publié, que la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, à la suite de la guerre génocidaire et de la destruction massive des infrastructures et des moyens de vie, se poursuit, et qu'avec l'arrivée de la saison hivernale, les souffrances et les problèmes des habitants et des déplacés de cette région se sont aggravés.

Le Hamas a souligné dans ce communiqué que le régime d'occupation continue d'organiser et d'attiser la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza et, dans le cadre de la guerre génocidaire en cours, cherche à approfondir et à prolonger la crise ; une action qui, selon ce mouvement, est menée dans le but de briser la volonté du peuple palestinien et de détruire les moyens de vie dans cette région, et cela dans des conditions où l'accord de cessez-le-feu est déjà signé.