Selon l'agence de presse ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, après avoir publié un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : les Israéliens s'efforcent jour et nuit d'entraîner les États-Unis dans une guerre sans fin avec l'Iran ; un bourbier dont aucun président — ni actuel ni futur, ni républicain ni démocrate — n'aurait la force de sortir.

Il a ajouté : tant que Washington n'abandonnera pas la mentalité « Israël d'abord », les États-Unis et leurs alliés se dirigent à grande vitesse vers une ère sombre.