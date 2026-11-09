Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’armée du régime sioniste incapable d’empêcher la reconstruction des capacités militaires du Hezbollah

Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, la chaîne 12 de télévision du régime sioniste a reconnu que la réalité sur le terrain n’était pas présentée fidèlement à l’opinion publique de ce régime, notamment aux habitants des territoires occupés du Nord.

La chaîne souligne que, tandis que le régime sioniste continue de diffuser des vidéos montrant la découverte de fusils Kalachnikov et de dépôts de munitions, qui seraient anciens et remonteraient à la précédente guerre, le Hezbollah poursuit avec succès la reconstruction de ses infrastructures et de ses capacités militaires à grande échelle. L’armée du régime sioniste n’a pratiquement pas réussi à entraver ce processus.

Des caches d’armes toujours non découvertes dans le sud du Liban

Selon cette chaîne hébraïque, la question essentielle à laquelle l’armée du régime sioniste ne parvient pas à répondre ne concerne pas le nombre d’armes découvertes lors de chaque opération de ratissage, mais plutôt ce qui se déroule en dehors des zones d’intervention de ses forces militaires. À terme, l’armée du régime sioniste devra se retirer, et de nombreux dépôts d’armes de ce type n’auront certainement jamais été découverts.

La chaîne 12 estime que l’écart entre l’image présentée à l’opinion publique de ce régime et la réalité plus large de la situation au Liban impose de réévaluer la portée des réalisations revendiquées par le régime sioniste. Elle s’interroge notamment sur le fait de savoir si la menace a réellement été éloignée de ses frontières septentrionales.

Elle souligne également que ces évolutions interviennent alors que les succès tactiques de l’armée du régime sioniste sont utilisés pour masquer l’absence d’une stratégie clairement définie.

Fadlallah : la résistance et l’armée libanaise, garantes de la libération et de la stabilité du pays

Parallèlement, Hassan Fadlallah, membre du bloc parlementaire « Fidélité à la résistance », a affirmé qu’il était possible de chasser le régime occupant du sud du Liban.

« En nous appuyant sur la résistance, l’entente intérieure et l’équation régionale qui est en train de se consolider dans la région, nous pouvons chasser les occupants sionistes du sud du Liban », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nous chasserons les occupants de notre terre et de notre cher Sud, même si la résistance devait rester seule sur le terrain. »

Fadlallah a également souligné que la résistance et l’armée libanaise constituaient les deux forces sur lesquelles le pays pouvait compter pour libérer son territoire et assurer sa protection. C’est, selon lui, la raison de la campagne de provocation menée contre ces deux institutions.

Critique des calculs politiques fondés sur le soutien américain et les pressions du régime sioniste

Évoquant les positions de Washington et les évolutions politiques aux États-Unis, le député a déclaré : « Nous n’espérons aucun changement dans la position du gouvernement américain et nous ne comptons pas non plus sur des changements au sein de la structure du régime ennemi. Lorsqu’il s’agit de nos droits et de nos intérêts, leur position reste la même. »

Il a poursuivi en critiquant ceux qui, au Liban, avaient misé sur le gouvernement de Donald Trump et sur le secrétaire d’État américain, allant jusqu’à orienter leurs choix politiques en fonction de cette attente, que ce soit dans le cadre de l’accord-cadre, de la promotion des pressions et des sanctions américaines ou de la guerre menée par le régime sioniste. Selon lui, leurs calculs ont échoué.

Fadlallah a toutefois précisé que cela ne signifiait pas qu’aucun changement susceptible d’avoir des conséquences sur le Liban et la région ne s’était produit. Il a estimé que les élections américaines avaient constitué un vote contre la guerre, ajoutant que les résultats auraient été différents si le gouvernement Trump avait remporté la guerre contre l’Iran.

Il a souligné que cette situation témoignait, à elle seule, d’un changement dans l’équation que l’Iran entend instaurer dans la région.

« Il est naturel que le Liban soit lui aussi affecté par ce qui s’est produit, car ce pays n’est ni séparé ni isolé des évolutions régionales », a-t-il conclu.

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