Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, l’envoyé spécial a souligné la volonté de Pékin d’élargir et de renforcer ses relations avec la République islamique d’Iran.

Évoquant l’intensification des conflits en Asie occidentale, Zhai Jun a également déclaré que les crises régionales ne pouvaient être résolues par le recours à la force. Cette position réaffirme l’opposition de Pékin aux solutions militaires pour mettre fin aux tensions dans la région.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la tournée régionale de l’envoyé spécial chinois, qui doit également se rendre à Oman et en Arabie saoudite au cours du mois en cours.

Lundi dernier, le ministère chinois des Affaires étrangères avait annoncé le déplacement de son représentant spécial en Asie occidentale, précisant que celui-ci effectuerait une visite en Iran, à Oman et en Arabie saoudite au cours des deux semaines suivantes, au début du mois de novembre.

Par ailleurs, le ministère iranien des Affaires étrangères avait précédemment déclaré, dans un communiqué, que le conflit entre l’Arabie saoudite et le Yémen devait prendre fin au plus vite par le dialogue entre les parties, sur la base de la feuille de route convenue entre elles. Il avait précisé que cela nécessitait l’arrêt immédiat des attaques militaires, la levée totale du blocus et le respect du droit du peuple yéménite à l’autodétermination.

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