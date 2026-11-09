Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon ces informations, la proposition de Washington, dont les contours restent flous, suscite des préoccupations dans les capitales européennes. Plusieurs pays craignent que cette initiative ne conduise à leur marginalisation dans les décisions relatives à la sécurité du continent.

Le rapport indique également que l’OTAN n’avait pas été informée au préalable des projets américains. Des diplomates, des responsables et des représentants de l’Union européenne expriment eux aussi des réserves à l’égard de cette proposition.

Le 4 novembre, Jared Kushner, envoyé spécial du président américain, avait annoncé que Washington cherchait à mettre en place une architecture globale de sécurité dans le cadre des négociations visant à résoudre la crise ukrainienne. Il avait déclaré que l’instauration d’une paix durable en Europe nécessitait des accords associant la Russie et les alliés des États-Unis au sein de l’OTAN.

Le 5 novembre, Donald Trump avait également annoncé la préparation d’un important accord de sécurité en Europe, allant au-delà de la seule question ukrainienne. Il s’était dit convaincu que Moscou et Washington étaient proches d’un accord sur le règlement de la crise ukrainienne et la sécurité européenne.

De son côté, Kaja Kallas, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avait déclaré le 6 novembre que l’Union européenne n’avait pas l’intention de négocier avec la Russie et les États-Unis la création d’une nouvelle architecture de sécurité européenne et qu’elle entendait préserver le système actuel. Elle avait également insisté sur la nécessité d’associer l’Union européenne aux négociations entre Washington et Moscou concernant l’Ukraine.

Fin/229