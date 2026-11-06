Un pétrolier prend feu après avoir heurté une mine navale à l’est du détroit d’Ormuz

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon le bureau des relations publiques de la marine de l’armée iranienne, le navire a été immobilisé après avoir heurté une mine navale dans cette zone déclarée dangereuse.

Le bâtiment avait désactivé ses systèmes d’identification et de navigation, à l’instar d’autres pétroliers qui ont heurté des mines et pris feu ces derniers jours, a précisé la marine.

La marine de l’armée iranienne a également affirmé que la guerre contre l’Iran ne pouvait conduire qu’à la défaite. Elle a renouvelé son avertissement aux armateurs, soulignant que le détroit d’Ormuz était dangereux et fermé aux navires en infraction qui tenteraient de le traverser sans coordination préalable.

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