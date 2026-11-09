Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Baqer Darwish, président du Forum des droits de l’homme de Bahreïn, a évoqué la publication d’un rapport d’enquête de 60 pages intitulé « Le procès des religieux à Bahreïn : réouverture du dossier historique des procès secrets ». Selon lui, ce document recense de nombreux cas de violations de la liberté religieuse, de torture de détenus et de privation des accusés de leurs droits légaux.

S’appuyant sur les témoignages présentés dans le rapport, notamment celui du cheikh Mohammad Sanqour, éminent religieux chiite, Darwish a souligné que les éléments recueillis faisaient état d’aveux obtenus sous la pression et de procès-verbaux d’interrogatoire rédigés en contradiction avec les déclarations des personnes interrogées.

Il a également dénoncé la persistance des restrictions imposées aux récitants religieux et aux responsables des cérémonies de deuil en hommage à l’imam Hussein (PSL), ainsi que l’impunité dont bénéficieraient les auteurs présumés de violations des droits humains. Parmi les faits documentés dans le rapport figure également la déchéance de nationalité de 69 citoyens bahreïniens, dont 26 enfants.

Le verdict concernant des dizaines de religieux chiites reporté au 22 novembre

Ces révélations interviennent alors qu’un tribunal bahreïnien a décidé, dimanche 8 novembre, de reporter au 22 novembre le prononcé du verdict dans une affaire concernant 69 accusés, parmi lesquels figurent 60 religieux chiites et neuf personnes qui leur sont liées.

Selon la chaîne Al-Hurra, cette décision a été prise alors que des forces de sécurité étaient déployées aux abords du tribunal. Les familles des accusés et les militants des droits humains n’ont pas été autorisés à assister à l’audience.

Par ailleurs, selon l’agence de presse Al-Maalomah, vingt organisations internationales et régionales de défense des droits humains, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont exprimé leur inquiétude quant au déroulement de cette procédure. Elles ont demandé l’ouverture d’enquêtes indépendantes sur les allégations de torture, l’interdiction de recourir à des aveux forcés et le respect des droits de la défense des détenus.

Baqer Darwish a enfin appelé à mettre un terme aux poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques, à mener des enquêtes indépendantes sur les actes de torture infligés aux prisonniers, à demander des comptes aux éventuels responsables et à libérer les prisonniers d’opinion.

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