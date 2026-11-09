Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien accordé à la chaîne NBC News, Donalds a souligné que la baisse des prix de l’essence figurait parmi les principales revendications de la population américaine. Selon lui, la fin de la guerre contre l’Iran entraînera une diminution rapide des prix du carburant.

Évoquant par ailleurs la défaite des républicains aux élections de mi-mandat aux États-Unis, il a reconnu que la hausse des prix de l’essence et des produits alimentaires constituait l’une des principales préoccupations des électeurs. Il a également estimé que Donald Trump devait assumer la responsabilité de la situation économique du pays.

Ces déclarations interviennent alors que la guerre menée par les États-Unis et le régime sioniste contre l’Iran, ainsi que ses conséquences économiques, sont présentées comme l’un des principaux facteurs du mécontentement de la population et de la défaite électorale des républicains.

Donald Trump avait lui aussi reconnu auparavant, dans un entretien accordé à Fox News, que la guerre contre l’Iran avait joué un rôle dans la défaite de son parti, déclarant : « Je pense qu’une partie de cela était liée à l’Iran. »

Fin/229