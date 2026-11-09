Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Abbas Araghchi a écrit que le président des États-Unis avait manifestement compris que la grande majorité des Américains étaient profondément excédés par le régime sioniste, mais qu’il semblait ne pas encore avoir saisi les raisons de ce sentiment.

Le chef de la diplomatie iranienne a estimé que les Américains ne supportaient plus que le régime sioniste trompe les administrations américaines et les entraîne dans des guerres sans fin. Il a ajouté que la patience des populations de la région était, elle aussi, à bout.

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