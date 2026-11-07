Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Jeudi 5 novembre, cette campagne de soins et de consultations s’est tenue dans le district de Robat Karim. Des femmes prises en charge par les associations caritatives locales ont bénéficié de services médicaux spécialisés et de consultations.

Organisée à l’initiative de la Fondation caritative internationale des médecins musulmans sans frontières, avec la participation de l’Université des sciences médicales d’Iran et du département de la santé du district de Robat Karim, cette opération s’est déroulée dans le centre de santé urbain Sa’adatmandi. Plusieurs spécialités étaient représentées : gynécologie-obstétrique, traitement de l’infertilité, neurologie, maïeutique, nutrition, conseil psychologique et vaccination.

L’un des aspects notables de cette initiative résidait dans la composition exclusivement féminine de l’équipe médicale et soignante, qui réunissait des médecins spécialistes, des infirmières et des psychologues-conseillères engagées dans cette action. La campagne a également coïncidé avec les jours de commémoration du martyre de Hazrat Fatima al-Zahra (PSL) et la Semaine de la santé des femmes.

Il convient de rappeler que, ces dernières années, la Fondation caritative internationale a organisé des campagnes gratuites de soins médicaux dans différents pays. Elle assure également, depuis plusieurs années, des services médicaux continus à travers un mausolée de soins (moukeb) sur la route reliant Nadjaf à Kerbala, à l’occasion du pèlerinage de l’Arbaïn.

Fin/229