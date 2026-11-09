Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Sadeq Abdullah, expert en questions de sécurité en Irak, a souligné que les groupes de résistance dans ce pays constituent un pilier important du renforcement de la stabilité intérieure. Ces groupes ont joué un rôle important, en particulier après les événements de 2014 et le grand complot contre l'Irak visant à livrer le pays à des groupes terroristes en coordination avec l'Amérique.

Il a ajouté : Il faut traiter ces groupes comme des organisations et institutions nationales, loin des diktats étrangers, en particulier des exigences de l'Amérique.

Sadeq Abdullah a précisé : La coopération en matière de renseignement avec l'Amérique comporte de nombreux dangers, d'autant plus que ce pays a prouvé qu'il traite la question de la sécurité sur la base de ses propres intérêts et de ceux du régime israélien, loin des intérêts des autres nations.

Il a déclaré : Il faut être vigilant face à tout mouvement contre les dirigeants de la résistance et les groupes islamiques en Irak sous prétexte de monopoliser les armes. Ce processus doit se poursuivre entièrement à l'intérieur du pays et sur la base d'une vision nationale, loin des instructions américaines.