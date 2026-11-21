Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Samedi 21 novembre, Khabib Ghufran, porte-parole du ministère de l’Information et de la Culture des talibans, a déclaré que plus de 200 médias avaient reçu une licence d’activité en Afghanistan au cours des cinq dernières années. Il a également fait état de programmes destinés à soutenir les organes de presse, à résoudre leurs difficultés et à renforcer les compétences scientifiques, professionnelles et religieuses des journalistes.

Ces déclarations interviennent alors que les mesures prises contre plusieurs médias liés à la communauté chiite témoignent d’une réalité différente. Dans un rapport publié le 30 septembre de cette année, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) avait qualifié la fermeture du bureau de Kaboul de l’agence de presse Ava de troisième cas de fermeture d’un média lié à la communauté chiite en l’espace de quatre mois.

Tamadon, Rah-e Farda et Ava : des fermetures qui interpellent

Le 23 juin 2026, des forces armées relevant du ministère de la Justice des talibans ont pénétré dans les locaux de la chaîne de télévision Tamadon, à Kaboul, interrompu ses programmes et scellé ses bureaux. Les talibans avaient auparavant avancé des accusations concernant l’affiliation politique du média et la propriété du terrain sur lequel se trouvaient ses installations. Mohammad Javad Mohseni, directeur de la chaîne, avait rejeté ces accusations, précisant que le terrain avait été acquis dans le cadre d’une transaction privée. Le CPJ avait alors appelé à la reprise des activités de Tamadon et à la fin des mesures prises contre les médias sur la base d’accusations non vérifiées.

Le 6 septembre 2026, des forces talibanes ont fait irruption dans les locaux de la chaîne Rah-e Farda, interrompu sa diffusion et arrêté Salman Akhlaqi, son nouveau titulaire de licence. Ce média avait pourtant repris ses activités après une période de suspension, à la suite d’un changement de titulaire et de l’obtention d’une nouvelle autorisation. Il a néanmoins été de nouveau fermé la même année. Cet épisode montre que l’obtention d’une licence auprès des talibans ne garantit pas nécessairement la sécurité ni la continuité des activités d’un média.

Le 24 septembre 2026, selon le Comité pour la protection des journalistes, les forces talibanes ont également scellé le bureau de Kaboul de l’agence de presse Sada-ye Afghan, connue sous le nom d’Ava, et saisi ses équipements ainsi que ses documents. Des arrestations parmi les employés et les collaborateurs de l’agence ont également été signalées. Le comité a précisé qu’au moment de la publication de son rapport, les talibans n’avaient fourni aucune explication publique concernant cette intervention.

Après la fermeture de son bureau de Kaboul, Ava a poursuivi ses publications sur Internet, tandis que Tamadon a par la suite repris ses activités en ligne. La poursuite de leur présence numérique ne change toutefois rien à l’interruption de leurs activités dans leurs locaux et de leurs émissions télévisées, ni à la responsabilité des talibans dans ces mesures.

Le nombre de licences ne répond pas aux questions sur les fermetures

Même en admettant l’exactitude du chiffre avancé par le porte-parole, la délivrance de plus de 200 licences ne suffit pas, à elle seule, à démontrer une progression de la liberté des médias. Pour évaluer cette affirmation, il faudrait notamment connaître le nombre de médias autorisés qui exercent effectivement leurs activités, celui des organes de presse fermés ou suspendus durant la même période, ainsi que la marge de liberté dont disposent les titulaires de licences pour critiquer les autorités.

Les talibans devraient publier la liste des médias ayant obtenu une autorisation, préciser la nature de leurs activités et indiquer leur situation actuelle. Ils devraient également expliquer quelle place occupent les médias des différentes communautés religieuses, notamment les chiites, dans les dispositifs de soutien annoncés par le ministère, et quelles garanties existent pour empêcher de nouvelles fermetures.

Présenter le nombre de licences délivrées comme un acquis tout en écartant de ce bilan les dossiers des médias fermés donne une image incomplète de la situation de la presse.

Les déclarations de Ghufran sur le renforcement des compétences religieuses des journalistes appellent également des précisions. S’agit-il de programmes facultatifs ou l’adhésion à l’interprétation religieuse des autorités deviendra-t-elle un critère d’aptitude professionnelle ? Dans une société caractérisée par une diversité religieuse, toute condition confessionnelle imposée à l’exercice du journalisme risque d’accentuer les inquiétudes concernant l’exclusion des voix divergentes.

Le soutien aux médias se mesure à la possibilité, pour les journalistes, de rendre compte des préoccupations de la population sans craindre la fermeture de leurs bureaux ou leur arrestation. Pour les chiites d’Afghanistan, les cas de Tamadon, Rah-e Farda et Ava soulèvent précisément des questions sur ce droit, auxquelles la simple annonce d’un chiffre ne saurait répondre.

Si les talibans affirment soutenir les médias, ils doivent expliquer pourquoi les émissions de chaînes liées à la communauté chiite ont été interrompues, pourquoi leurs bureaux ont été fermés et quelles mesures ont été prises pour réparer les conséquences de ces interventions. La délivrance de nouvelles licences n’efface pas la responsabilité liée à la fermeture de médias déjà en activité.

Fin/229