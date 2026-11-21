Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon un rapport publié à ce sujet, cette rencontre s’est tenue le 20 novembre, dans le bureau de Javier López, l’un des vice-présidents du Parlement européen. Organisée à l’initiative de l’Organisation mondiale de la société civile européenne, elle a été coordonnée par Bashir Eskandari, responsable du groupe de travail chargé de faire reconnaître le génocide des Hazaras.

Les membres de la délégation ont présenté des documents et des rapports sur les violences commises contre cette communauté. Ils ont demandé à l’Union européenne de soutenir la reconnaissance du génocide des Hazaras et de prendre des mesures concrètes pour empêcher la poursuite des persécutions et des atteintes à leurs droits.

Des accusations de discrimination et de confiscation des biens sous le régime taliban

Les représentants présents ont accusé les talibans d’appliquer une politique de discrimination ethnique et religieuse systématique à l’encontre des Hazaras. Ils ont notamment dénoncé les restrictions imposées au rite ja’farite, la fermeture d’institutions religieuses chiites et le retrait des ouvrages de jurisprudence ja’farite des établissements d’enseignement.

La confiscation de propriétés et de lotissements appartenant à des Hazaras, ainsi que le déplacement forcé des habitants de ces zones, ont également été évoqués. La délégation a réclamé l’arrêt de ces pratiques et le rétablissement des droits de propriété des personnes lésées.

Protection des réfugiés et refus de toute légitimation politique des talibans

La situation des réfugiés afghans, en particulier des Hazaras, a également été abordée lors de la rencontre. La délégation a insisté sur la nécessité de les protéger et de prévenir tout renvoi forcé vers l’Afghanistan.

Les participants ont par ailleurs exprimé leur opposition à toute légitimation politique des talibans et demandé que le soutien politique et juridique de l’Union européenne se traduise par des mesures effectives contre les persécutions visant la communauté hazara.

Eskandari appelle à faire de la reconnaissance du génocide une revendication nationale

Bashir Eskandari, responsable du groupe de travail chargé de faire reconnaître le génocide des Hazaras, a souligné que cette démarche ne devait pas se limiter aux institutions internationales, mais devenir une revendication nationale en Afghanistan.

Il a également insisté sur la nécessité d’établir la vérité, de mettre en œuvre la justice transitionnelle, de demander des comptes aux auteurs et aux commanditaires des crimes et de garantir leur non-répétition.

À l’issue de la rencontre, le dossier documentaire, une lettre officielle présentant les revendications de la communauté hazara et une déclaration de soutien du Parlement de Catalogne ont été remis au vice-président du Parlement européen.

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