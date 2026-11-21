Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : La rencontre s’est déroulée en présence du cheikh Seyyed Abbas Shobar, membre du Conseil des oulémas islamiques de Bahreïn, et du cheikh Mohammad Hassan Khojasteh, membre du bureau central de ce conseil. Les échanges ont notamment porté sur les poursuites engagées contre des dignitaires religieux, les restrictions imposées aux pratiques chiites et les démarches à entreprendre auprès des instances internationales.

Les atteintes aux libertés religieuses et la question de la déchéance de nationalité

L’ayatollah Ramezani a dénoncé la déchéance de nationalité de citoyens bahreïniens et les interdictions visant leurs pratiques religieuses, estimant que de telles mesures sont incompatibles avec les principes du droit international. Il a souligné qu’un État se présentant comme islamique ne pouvait priver ses citoyens de droits religieux fondamentaux, tels que la participation à la prière du vendredi et aux prières collectives ou la possibilité de mener des activités de prédication religieuse.

Il a également jugé dépourvues de fondement juridique les poursuites engagées contre des citoyens après leur retrait de nationalité. À cet égard, il a indiqué que l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt (AS) avait adressé des courriers distincts à six hauts responsables internationaux, parmi lesquels le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, la présidente de la Commission européenne et le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, afin de condamner ces procès qu’elle considère comme injustes.

Des démarches auprès du Vatican et des instances internationales

Le secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt (AS) a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les moyens disponibles à l’échelle internationale pour dénoncer les agissements du régime Al Khalifa. Il a annoncé que des documents et des correspondances étayant les mauvais traitements infligés aux religieux bahreïniens seraient transmis au Vatican, à l’attention du pape, afin que l’affaire puisse être suivie par les voies diplomatiques et internationales.

Il a ajouté que l’Assemblée prévoyait également de constituer un groupe de travail consacré à la région du golfe Persique, de lancer des appels en trois langues et de renforcer la mobilisation des unions de religieux ainsi que des centres chiites en Europe et en Amérique du Nord, notamment en Suède, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et au Canada.

Les religieux poursuivis, défenseurs de l’unité et des opprimés

L’ayatollah Ramezani a présenté les religieux poursuivis à Bahreïn comme de véritables défenseurs de l’unité entre les membres de la communauté musulmane et les sociétés humaines. Selon lui, ces dignitaires n’ont jamais cherché à semer la division et se sont au contraire consacrés à la défense des opprimés. Il a estimé qu’il incombait désormais aux religieux, aux universitaires et aux réformateurs du monde entier de prendre leur défense, au nom de leurs responsabilités humaines et religieuses.

Il a par ailleurs vivement critiqué les condamnations prononcées par contumace contre onze religieux, ainsi que le silence de certains gouvernements musulmans. Il a déploré que certains pays du monde musulman, au lieu de s’opposer aux agressions des États-Unis et du régime sioniste, mettent leur territoire à la disposition de dirigeants qu’il a qualifiés de chefs de l’impiété. Une telle attitude, a-t-il affirmé, ne saurait être justifiée face aux exactions commises à Bahreïn et à la mort de personnalités engagées dans la réforme de la société.

Des restrictions visant les institutions et les pratiques chiites

De son côté, le cheikh Hussein al-Dihai a présenté un état des lieux des mesures prises par les autorités bahreïniennes contre la communauté chiite. Il a affirmé que l’objectif du régime Al Khalifa ne se limitait pas à l’arrestation des religieux, mais visait à démanteler l’ensemble des fondements et des structures de cette communauté. Selon lui, la collecte des contributions religieuses et du khums est désormais considérée comme une infraction, tandis que les biens religieux et personnels des dignitaires sont confisqués.

Le responsable d’Al-Wefaq a également déclaré que les autorités exerçaient leur contrôle sur 80 % des biens des fondations pieuses jaafarites et intervenaient directement dans la nomination des imams chargés des prières du vendredi et des prières collectives. Il a ajouté que les sermons de deuil en mémoire de l’imam Hussein, les cérémonies commémoratives chiites et même l’utilisation des haut-parleurs dans les mosquées étaient désormais soumises à une autorisation gouvernementale. Il a enfin dénoncé l’organisation de vastes campagnes d’arrestations destinées, selon lui, à empêcher toute réaction populaire.

Un appel à la solidarité avec les religieux détenus

Évoquant les conditions difficiles des procès en appel ainsi que les lourdes peines de prison à perpétuité et de mort, le cheikh al-Dihai a appelé les grandes autorités religieuses, les institutions théologiques de Qom et de Najaf et les oulémas sunnites du monde musulman à adopter des positions plus fermes. Il les a notamment exhortés à refuser toute coopération avec les réglementations qu’il considère comme injustes et imposées par les autorités bahreïniennes.

En conclusion, l’ayatollah Ramezani a salué le moral élevé des religieux détenus et les messages d’encouragement qu’ils continuent de faire parvenir depuis les prisons de Bahreïn. Il a réaffirmé que l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt (AS) se considérait comme la maison de tous les opprimés et qu’elle resterait déterminée à porter la voix des religieux et du peuple bahreïni auprès de l’opinion publique internationale, sans reculer.

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