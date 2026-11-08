Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Haaretz a écrit que Netanyahu ne brandissait le slogan de l’unité que lorsqu’il sentait son pouvoir menacé et que sa chute du poste de Premier ministre se rapprochait plus que jamais.

Le journal a ajouté que même lorsqu’il se présentait en défenseur de l’unité, Netanyahu ne parvenait pas à renoncer à son habitude de mentir et de déformer l’histoire, y compris celle d’une période relativement récente.

Évoquant l’étrange comparaison établie par Netanyahu entre la situation du régime sioniste et les événements survenus en Europe, Haaretz a également estimé que ses propos révélaient une perte manifeste de sang-froid.

Netanyahu avait déclaré : « Les incendies et les flammes dans les rues de Paris et de Bruxelles paraîtront insignifiants comparés à ceux que nous verrons dans les rues de Jérusalem, de Tel-Aviv et de Haïfa. Le régime sioniste cessera tout simplement d’exister. »

En conclusion, Haaretz a affirmé que ces déclarations étaient révélatrices de l’état psychologique du Premier ministre.

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