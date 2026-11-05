Selon un rapport de l'agence de presse Abna, « Elizabeth Warren », sénatrice démocrate principale de l'État américain du Massachusetts, en publiant un message sur le réseau social X en réaction à la lourde défaite de ses collègues républicains de Trump aux élections de mi-mandat du Congrès de ce pays, a écrit : rappel, Donald Trump est le président le plus corrompu de l'histoire de l'Amérique.

La sénatrice démocrate principale de l'État américain du Massachusetts avait également précisé hier : n'oubliez pas, la guerre de Donald Trump avec l'Iran a fait grimper le prix de l'essence pour vous (le peuple américain) jusqu'au ciel.

Les résultats publiés des élections américaines indiquent une avance décisive des démocrates dans les deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants de ce pays.