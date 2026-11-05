Baghaï dénonce les propos du chef de la diplomatie allemande justifiant l’agression militaire contre l’Iran

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Esmaïl Baghaï a rappelé que le chancelier allemand Friedrich Merz avait déclaré avec enthousiasme, quelques mois auparavant, que le régime sioniste faisait « le sale boulot à notre place » en attaquant l’Iran.

Le porte-parole iranien a souligné le contraste entre cette déclaration et les plaintes formulées par le même chancelier, quelques mois plus tard, au sujet du coût de cette guerre pour l’économie européenne, qu’il a évalué à 100 milliards d’euros.

Baghaï a ensuite critiqué le ministre allemand des Affaires étrangères, qui, selon lui, cherche désormais à justifier l’agression militaire contre l’Iran. Il lui a reproché de ne tenir compte ni des pertes humaines et des crimes commis, ni des conséquences économiques du conflit pour son propre pays et pour l’Europe.

En conclusion, le porte-parole iranien a fait référence à un proverbe allemand selon lequel « il faut apprendre de ses pertes », avant de lancer une remarque ironique à l’adresse de la partie allemande, qu’il a qualifiée de « Hans tête en l’air », estimant qu’elle ne semblait pas disposée à tirer les leçons de cette expérience.

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