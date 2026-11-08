Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon des informations locales, les forces armées talibanes ont commencé, au cours des trois derniers jours, des travaux sur plus de 10 jeribs de terrain situés à l’ouest de la zone industrielle de Hérat.

Les habitants affirment que ces travaux sont entrepris sans le consentement des propriétaires et sans explication claire sur le statut juridique des parcelles. Les responsables talibans n’ont, jusqu’à présent, fourni aucune réponse précise sur leur objectif. Selon les sources locales, il n’est pas établi si les autorités prévoient d’y construire des bâtiments administratifs ou si elles ont attribué les terrains contestés à d’autres personnes pour y édifier des logements.

Un an et demi de restrictions : de l’interdiction des transactions au lancement des travaux

Les habitants d’Andisheh indiquent que, depuis environ un an et demi, les talibans interdisent aux propriétaires de vendre ou d’acheter des terrains et des biens immobiliers dans le quartier, ainsi que d’y entreprendre des travaux de construction.

Ces restrictions ont été imposées après que le ministère de la Justice des talibans a déclaré, au début de l’année 1404 du calendrier iranien, que les terrains du quartier d’Andisheh relevaient du domaine de l’Émirat.

Selon les habitants, plusieurs familles ont été invitées à différentes reprises, au cours des derniers mois, à quitter leurs maisons. Toutefois, aucune expulsion forcée de grande ampleur de logements n’a été signalée jusqu’à présent.

Le début des travaux sur les terrains vacants du quartier renforce désormais les craintes des familles de perdre définitivement leurs biens immobiliers.

D’après les informations locales, le quartier d’Andisheh a été construit il y a une vingtaine d’années avec l’autorisation officielle du précédent gouvernement afghan et accueille plus de 3 000 familles.

Les habitants soulignent qu’ils ont acheté leurs maisons et leurs terrains sur la base de titres de propriété et d’autorisations délivrés sous la République. Ils contestent donc la décision des talibans concernant le statut foncier de ces parcelles.

Les inquiétudes concernant les droits de propriété des chiites afghans

La récente intervention des talibans dans le quartier d’Andisheh s’inscrit dans le prolongement de différends plus vastes concernant la propriété de terrains résidentiels dans différentes régions d’Afghanistan.

Ces dernières années, de nombreux rapports ont fait état de la déclaration comme propriétés de l’État de terrains situés dans des quartiers habités par des chiites, notamment à Kaboul, Balkh, Ghazni et Hérat.

Dans plusieurs de ces affaires, les habitants ont contesté les décisions du ministère de la Justice des talibans en présentant des titres de propriété et des autorisations délivrés sous le précédent gouvernement.

Les institutions relevant des talibans affirment, pour leur part, que l’identification et la récupération de ces terrains reposent sur l’examen des documents et les décisions de tribunaux spécialisés.

Les propriétaires de certains quartiers estiment toutefois que leurs droits fonciers ne sont pas correctement respectés dans le cadre de ces procédures et qu’ils ne disposent pas de moyens effectifs pour contester les décisions prises.

La répétition de tels différends dans des quartiers chiites suscite des inquiétudes quant à la sécurité des droits de propriété et à l’avenir résidentiel des familles de cette communauté. L’existence d’une motivation religieuse dans chaque affaire nécessite toutefois une enquête indépendante.

Quatre millions de jeribs de terres et 49 quartiers résidentiels concernés

Le ministère de la Justice des talibans a annoncé, le 26 septembre, avoir identifié et récupéré, au cours des quatre dernières années, plus de quatre millions de jeribs de terres comme propriétés de l’État dans différentes régions d’Afghanistan.

Le ministère a également indiqué que les terrains de 49 quartiers résidentiels, répartis dans 14 provinces afghanes, avaient été déclarés totalement ou partiellement propriétés de l’Émirat.

Selon les chiffres communiqués, une part importante de ces quartiers se trouve à Kaboul, dans la province de Balkh et dans d’autres zones urbaines du pays.

Ces décisions interviennent alors que des familles vivant dans plusieurs quartiers concernés revendiquent la propriété légale de leurs terrains et de leurs habitations.

Plus de 3 000 familles dans l’attente d’une clarification

Les habitants d’Andisheh affirment que, malgré leurs démarches auprès de différentes institutions talibanes, ils n’ont toujours reçu aucune réponse claire concernant le sort des terrains et le statut juridique de leurs logements.

Ils demandent la suspension des mesures unilatérales, un examen transparent des titres de propriété et une clarification de la situation juridique des biens avant la poursuite des travaux.

Le lancement de constructions sur des terrains contestés dans ce quartier chiite, alors même que leurs propriétaires sont privés de la possibilité de réaliser des transactions ou d’entreprendre des travaux, soulève de nouvelles interrogations sur l’application des décisions du ministère de la Justice des talibans et le respect des droits de propriété des citoyens.

Alors que plus de 3 000 familles vivent dans ce quartier, l’incertitude persistante sur le statut des terrains et le risque d’une intensification des interventions des talibans renforcent les inquiétudes des habitants quant à l’avenir de leurs logements et de leurs biens.

À ce jour, les responsables talibans n’ont publié aucune explication précise sur l’objectif des nouveaux travaux ni sur les modalités d’examen des contestations des propriétaires.

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