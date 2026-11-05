Haaretz : Israël est devenu une marque détestée dans le monde

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le journal de langue hébraïque « Haaretz » a écrit dans son éditorial d'aujourd'hui que le régime sioniste sous la gouvernance de Benjamin Netanyahou est en train de devenir une « marque toxique » dont il faut se détourner et se distancier.

Ce journal a poursuivi : les événements d'hier ont montré deux exemples inquiétants de cette situation. Premièrement, les déclarations du président américain Trump selon lesquelles les États-Unis d'Amérique mettront fin à la fin de l'année civile en cours au versement d'une aide à la sécurité de 3,8 milliards de dollars au régime sioniste.

Ce journal souligne également que l'annonce de l'arrêt de l'aide à la sécurité à Israël, même si elle est prise avec des calculs politiques ou s'il s'agit d'une manœuvre de propagande ridicule, indique que le degré de transformation de Tel-Aviv en un régime détesté et toxique aux yeux de l'opinion publique américaine est très élevé.

Haaretz ajoute que le deuxième cas concerne l'Europe, où des clauses ont probablement été ajoutées aux règles d'adhésion au programme européen « Horizon » (le plus grand programme d'octroi de subventions pour la recherche au monde dont Israël bénéficie depuis des décennies), ce qui met en danger la participation de ce régime.

Dans cette clause, il est stipulé que tout pays tiers souhaitant participer à ce programme doit respecter les droits de l'homme, que son comportement ne doit pas être contraire à la convention des Nations Unies sur le génocide et qu'il doit s'efforcer de promouvoir l'égalité et l'équité.

Ce journal a poursuivi : « Ce n'est pas un hasard si Trump a annoncé l'arrêt de l'aide le jour des élections de mi-mandat en Amérique. Il sait très bien qu'Israël est gravement endommagé dans l'opinion publique américaine, même parmi les républicains, et que se distancier de l'octroi d'aide à Israël peut être politiquement à son avantage. »

Haaretz ajoute qu'Israël ne peut pas se permettre de maintenir Netanyahou au poste de Premier ministre. Car il continuera d'approfondir l'isolement d'Israël. Les dirigeants du camp du changement doivent déployer tous leurs efforts pour former un cabinet qui s'engage sur une voie différente et change le processus actuel dans le régime sioniste.