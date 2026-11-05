Quatre membres du réseau « Asma Academy » arrêtés en Iran pour des activités présumées contraires aux préceptes religieux

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les éléments présentés dans le cadre de l’enquête, le réseau aurait organisé plusieurs blogueurs et personnalités actives sur les plateformes numériques afin de produire et de diffuser des contenus aux apparences religieuses. Cette activité aurait notamment visé à attirer un public et à générer des revenus en exploitant les convictions et les intérêts religieux des internautes.

Les investigations indiquent que les activités de ce réseau se sont développées dans le contexte particulier de la guerre et après la guerre de douze jours. Ses membres auraient utilisé des thèmes religieux, des invocations et des prières pour diffuser des affirmations dépourvues de références fiables.

L’organisation aurait également mis en place différentes équipes chargées de la gestion, de la rédaction de scénarios et du montage. En collaboration avec des blogueurs et des personnalités influentes sur les réseaux sociaux, elle aurait conçu et produit des contenus, réalisé des podcasts, publié des messages, commercialisé des formations et des programmes pédagogiques, ainsi qu’organisé des événements en ligne et en présentiel, notamment des séminaires et des ateliers.

Parmi les pratiques reprochées à cette structure figurent la propagation de superstitions, la remise en cause des croyances et convictions religieuses de la population, la dérision de certains principes religieux, l’atteinte aux sacralités ainsi que la diffusion d’invocations auxquelles étaient attribués des effets non étayés. Des accusations de déformation de versets coraniques et de traditions religieuses figurent également parmi les éléments examinés.

Les enquêteurs lui reprochent par ailleurs d’avoir exploité les inclinations religieuses du public, suscité des craintes au sein de la société afin d’inciter les internautes à verser de l’argent et perturbé les modes de vie islamiques et iraniens.

Des revenus de plusieurs milliards grâce à la vente de formations sur les invocations

La commercialisation de formations consacrées aux invocations aurait constitué l’une des principales sources de revenus du réseau. Selon les éléments de l’enquête, certaines publications auraient également généré des recettes de plusieurs milliards.

Les activités publicitaires du réseau dans le secteur financier font aussi partie des faits examinés. Ses membres auraient notamment conseillé aux internautes de retirer leurs économies des banques et de les orienter vers l’achat d’or et de devises.

L’audience potentielle de ce réseau dépasserait les 15 millions d’abonnés sur les pages des membres et des personnes qui lui seraient liées.

Le dossier transmis à un juge d’instruction, quatre personnes placées en détention

À la suite de l’identification des activités et des membres de cette structure, le dossier judiciaire relatif au réseau « Asma Academy » a été transmis à une chambre d’instruction du parquet pour examen.

Dans le cadre de la procédure, quatre membres ont été informés des accusations portées contre eux, notamment celle d’activités de propagande contraires aux préceptes de l’islam, au moyen d’allégations présentées comme mensongères et infondées dans les domaines religieux. Des mandats de dépôt ont été délivrés à leur encontre.

Les autres personnes liées au réseau ont également été convoquées par l’autorité judiciaire afin de répondre aux questions des enquêteurs et de poursuivre la procédure.

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