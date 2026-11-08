Selon un rapport de l'agence Abna citant Anadolu, « Jean-Luc Mélenchon », le leader du parti de gauche « La France insoumise » et candidat à l'élection présidentielle de 2027 de ce pays, lors de son meeting électoral dans la région du Bourget au nord de Paris, a exposé ses positions et programmes concernant les développements en Asie occidentale.

Mélenchon, soulignant le soutien au peuple palestinien, a déclaré : « Nous aiderons directement à contrer le génocide à Gaza et l'annexion progressive de la Cisjordanie aux Palestiniens. »

Il a ajouté : « Les navires français, si nécessaire, escorteront les flottes se dirigeant vers Gaza qui ont été mobilisées pour défendre les droits du peuple palestinien. »

Ce politicien français a également annoncé son opposition à l'occupation progressive de la Cisjordanie, du sud du Liban et du plateau du Golan par le régime d'occupation et a déclaré que Paris n'accepterait pas de telles actions.

Mélenchon, dans une autre partie de ses déclarations, a souligné la nécessité de prendre des mesures pratiques pour soutenir les communautés chrétiennes en Palestine et au Liban et a déclaré que ces communautés sont sous la pression du blocus et du harcèlement.

Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti « La France insoumise », est l'une des figures principales de la gauche française qui a également participé auparavant à l'élection présidentielle de ce pays. Il s'est classé troisième à l'élection de 2022 avec environ 22 pour cent des voix.

Mélenchon, dans son programme électoral de 2027, a annoncé une politique étrangère indépendante des États-Unis et de l'OTAN, le soutien aux droits des Palestiniens, l'opposition à la colonisation et à l'annexion des terres palestiniennes et l'imposition de sanctions contre le cabinet de Benjamin Netanyahou comme axes principaux de sa politique étrangère.