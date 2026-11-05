Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Al-Arabiya, le ministre des Affaires étrangères allemand Johann Wadful a exprimé aujourd'hui mercredi l'espoir que la victoire « très décisive » des démocrates aux élections de mi-mandat en Amérique pourrait conduire à la présentation de nouvelles initiatives pour mettre fin aux conflits au Moyen-Orient (Asie de l'Ouest) et en Ukraine.

Le ministre des Affaires étrangères allemand, un jour après que les électeurs américains ont infligé une défaite historique aux républicains soutenant Donald Trump, a déclaré : Le Parti démocrate, en détenant la majorité dans les deux chambres du Congrès, cherchera probablement à changer le cours politique aux États-Unis.

Il a ajouté qu'avec une coopération étroite entre les États-Unis et l'Europe, « une nouvelle opportunité de lancer une nouvelle initiative » pourrait être offerte pour résoudre les conflits.

Ce ministre a également noté qu'il semble que les tarifs imposés par Trump ainsi que les actions hostiles de l'Amérique contre l'Iran, parallèlement à l'augmentation du coût de la vie, aient joué un rôle dans la formation du résultat des élections en cours.

Wadful a déclaré : Le patriotisme signifie défendre ce courant modéré contre les ennemis de la démocratie ; c'est-à-dire contre ceux qui soutiennent l'autoritarisme et la dictature.