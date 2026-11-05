« Les Américains ont dit non à la guerre ; nous soutenons ce message »

Dans un message publié sur son compte du réseau social X, il a écrit : « Que ce soit par conscience ou en raison du coût de la vie, les Américains ont dit non à la guerre, et nous soutenons ce message. »

Il a ensuite adressé une mise en garde au gouvernement américain, estimant que celui-ci ne devait pas ignorer la volonté générale de sa population ni se mettre au service des intérêts des partisans de la guerre.

« Si le gouvernement des États-Unis ignore la volonté générale de son peuple et se met au service de ses maîtres internationaux et des extorqueurs, il découvrira que le “non” de l’Iran entraînera un cauchemar », a-t-il ajouté.

Par cette déclaration, Mohammad Bagher Ghalibaf a établi un lien entre le rejet de la guerre qu’il attribue aux électeurs américains et la position de l’Iran face aux politiques qu’il considère comme bellicistes.