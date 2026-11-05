toute nouvelle agression américaine entraînera une riposte sans frontières

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué publié à l’occasion du 13 Aban, les Brigades de Sayyed al-Chouhada ont adressé une mise en garde aux responsables américains et aux commandants du Pentagone, affirmant se tenir prêtes à répondre à toute nouvelle agression. Le mouvement a placé sa déclaration sous le signe du verset 249 de la sourate Al-Baqara : « Combien de fois une petite troupe a vaincu une troupe nombreuse, par la permission d’Allah ! Et Allah est avec les patients. »

Le communiqué présente le 13 Aban comme une date marquant, selon ses termes, l’effondrement de l’hégémonie américaine et le début de l’humiliation du Pentagone dans la région. Il affirme que cette journée a démontré la capacité de la volonté des peuples musulmans à faire face aux puissances dominatrices.

Une riposte annoncée sans limites géographiques

Se référant à l’ordre du Guide suprême de la Révolution islamique appelant à une réponse ferme aux agressions de l’ennemi, les Brigades de Sayyed al-Chouhada déclarent que les frontières géographiques ne constitueront plus un obstacle à leur riposte.

Le mouvement évoque notamment les victimes parmi les martyrs et les enfants de Gaza ainsi que les élèves de Minab, affirmant que leur sang ne saurait être oublié avec le temps ni être soumis aux frontières qu’il qualifie d’artificielles.

Le communiqué ajoute que les combattants ne comptent pas s’en remettre aux organisations internationales, mais entendent faire valoir leurs revendications sur le terrain. Il affirme que les forces armées américaines, où qu’elles se trouvent dans le monde, seront considérées comme des cibles par les combattants du mouvement.

Les forces américaines appelées à quitter la région

Les Brigades de Sayyed al-Chouhada présentent le départ des forces américaines d’Asie occidentale comme une issue inévitable. Elles avertissent les commandants du Pentagone qu’ils devront quitter la région ou risquer d’y être tués.

Le communiqué affirme également que les bases, les radars et les centres de commandement américains dans la région se trouvent, selon le mouvement, à portée de ses missiles de précision et de ses drones suicides. Il prévient qu’aucun abri ne pourrait protéger les forces américaines en cas d’escalade.

Une menace de riposte contre les intérêts américains dans la région

Dans un troisième volet, le mouvement met en garde contre toute nouvelle opération militaire ou initiative américaine, ainsi que contre toute action de ce qu’il désigne comme « son chien enragé dans la région ». Il promet une réponse qu’il qualifie de dévastatrice et dépassant les prévisions des états-majors américains.

Selon le communiqué, le front de la résistance constitue désormais un espace unique et interconnecté. Toute attaque américaine entraînerait, affirme-t-il, des conséquences pour les intérêts, les flottes et les voies stratégiques des États-Unis dans l’ensemble de la région.

Dans son avertissement final, les Brigades de Sayyed al-Chouhada présentent le 13 Aban comme le symbole du destin réservé à la puissance américaine. Elles déclarent agir conformément aux directives de leur autorité religieuse et politique et affirment ne reconnaître aucune limite géographique à leur vengeance.

Le communiqué se termine par ce verset coranique : « Et ceux qui ont commis des injustices sauront quel sort leur sera réservé. »

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