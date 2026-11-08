Selon un rapport de l'agence Abna citant Al-Masira, Yahya Sari, porte-parole des forces armées du Yémen, a annoncé aujourd'hui samedi dans une déclaration : Au cours des dernières 24 heures, l'ennemi saoudien a ciblé l'infrastructure civile de notre pays avec 105 attaques aériennes et de missiles. À la suite des bombardements effectués dans la capitale (Sanaa) ainsi que dans les provinces d'Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah, Saada, Marib et Lahj, des dizaines de civils ont été tués ou blessés.

Le porte-parole des forces armées du Yémen a poursuivi : Les attaques saoudiennes ont été menées par des chasseurs « F-15 » et « Typhoon » qui avaient décollé des bases aériennes de « Khamis Mushait » et « Taëf » ; les attaques de missiles ont été effectuées depuis les régions de « Najran » et « Jizan ».

Yahya Sari a ensuite ajouté : Depuis le début de l'escalade des conflits, le nombre total d'attaques aériennes et de missiles de la coalition agressive dirigée par l'Arabie saoudite contre ce pays a atteint 4369.