Ahmad Naderi, dans un entretien avec un correspondant de l'agence Abna, en réaction à l'action de la République islamique d'Iran consistant à inscrire la marine et l'armée de l'air britanniques sur la liste des organisations terroristes, a déclaré : La République islamique d'Iran adoptera une position décisive face aux actions hostiles des pays, y compris la déclaration du Corps des Gardiens de la Révolution islamique comme organisation terroriste, et si d'autres pays empruntent également cette voie, l'Iran réagira proportionnellement à ces actions.

Les actions hostiles de la Grande-Bretagne contre l'Iran ont un précédent

Soulignant l'action du gouvernement britannique visant à déclarer le CGRI organisation terroriste, il a qualifié cette mesure comme ayant un précédent et s'inscrivant dans la continuité des politiques hostiles de ce pays contre la République islamique d'Iran, et a ajouté : Depuis l'année 1401 (2022), certains États membres de l'Union européenne, la Grande-Bretagne et un certain nombre d'autres pays, dont le Canada, ont entamé le processus de mise à l'ordre du jour de la question de la déclaration du CGRI comme organisation terroriste et cherchaient à transformer cette approche en un discours politique et international.

Le membre du bureau du Parlement islamique a poursuivi : Au cours de l'année écoulée, en particulier après la guerre de 12 jours, les actions et positions de ces pays à l'égard du CGRI se sont intensifiées, et après la guerre de 40 jours, ce processus a atteint un stade où ils ont trouvé plus de courage pour poursuivre et opérationnaliser de telles décisions.

Naderi a souligné : Le Parlement islamique insiste également sur cette position selon laquelle si le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, en tant que partie des forces armées officielles de la République islamique d'Iran, est inscrit sur la liste des organisations terroristes, la République islamique d'Iran inscrira également les armées des pays ayant agi sur la liste des organisations terroristes et les reconnaîtra comme forces terroristes.

Il a noté : Dans de telles conditions, les forces militaires de ces pays dans la région seront à portée de tir de la République islamique d'Iran et seront reconnues comme des cibles légitimes. Nous nous réservons également le droit de riposter et de tirer sur les forces militaires de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de tout autre pays qui inscrirait le CGRI sur la liste des organisations terroristes.