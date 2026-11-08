Selon un rapport de l'agence de presse Mehr, le service des relations publiques de la Marine du CGRI a annoncé dans un communiqué l'explosion et l'incendie de deux pétroliers dans le détroit d'Ormuz.

Le texte de ce communiqué est le suivant :

Il y a quelques instants, deux pétroliers en infraction, l'un dans la zone est du détroit d'Ormuz et l'autre dans le détroit d'Ormuz, qui tentaient de passer par une route non autorisée, sont en proie à un incendie très violent après avoir heurté une mine.

Ces deux pétroliers, qui, par de multiples infractions et en éteignant leurs systèmes de navigation et de localisation, tentaient de passer par la route non autorisée du détroit d'Ormuz, ont explosé après avoir heurté une mine et sont en feu.

La Marine du CGRI avertit : comme cela a été annoncé précédemment, tout navire ou embarcation qui coopère avec l'armée américaine agressive et pillarde, désobéit aux règlements iraniens du détroit d'Ormuz et entre dans la zone non autorisée, heurtera certainement une mine ; par conséquent, ne prêtez pas attention aux fantasmes du commandant du CENTCOM.