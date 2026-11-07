Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon ce responsable, chaque attaque contre l’Iran donnerait lieu à une riposte immédiate, illimitée et dissuasive. Il a précisé que le pays ne s’imposerait aucune restriction géographique, temporelle ou concernant le choix des cibles dans le cadre de sa légitime défense.

Il a également souligné que l’Iran ne reconnaissait pas la notion d’attaque limitée ou de courte durée et que toute agression entraînerait une réponse sans limites et dépassant le cadre régional.

Le responsable a par ailleurs indiqué que les pays de la région avaient été avertis : toute coopération avec les parties agresseuses ferait d’eux des cibles légitimes des opérations défensives iraniennes.

Il a enfin averti que toute attaque contre l’Iran conduirait à une extension de la guerre, et non à sa fin, ajoutant que les autres régions du Moyen-Orient ne connaîtraient plus la tranquillité.

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