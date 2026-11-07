Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le magazine rappelle qu’en 1956, le président américain de l’époque, Dwight Eisenhower, avait mis fin à l’agression tripartite menée par la Grande-Bretagne, la France et le régime sioniste contre l’Égypte, en recourant à des pressions financières et diplomatiques. Donald Trump, président actuel des États-Unis, fait aujourd’hui face aux conséquences de la guerre contre l’Iran, à la fermeture du détroit d’Ormuz, à l’affaiblissement des alliances et à la colère des électeurs provoquée par la hausse des prix.

Dans une analyse signée David Avir, Newsweek souligne que la crise de Suez avait révélé les limites de la puissance militaire britannique et française. Les pressions exercées par Eisenhower avaient finalement contraint les deux pays à mettre fin à leur attaque contre l’Égypte. Soixante-dix ans plus tard, la guerre contre l’Iran place Washington devant des limites similaires.

En novembre 1956, les forces britanniques et françaises avaient commencé à avancer dans la ville portuaire de Port-Saïd, après y avoir déployé des parachutistes dans le but de prendre le contrôle du canal de Suez. Cette opération avait coïncidé avec l’offensive du régime sioniste contre la péninsule du Sinaï. Les pressions de Washington avaient toutefois fini par mettre un terme à cette attaque.

Quand les marchés financiers l’emportent

La crise de Suez avait éclaté après que le président égyptien de l’époque, Gamal Abdel Nasser, eut nationalisé la compagnie exploitant le canal. En réaction, les gouvernements britannique et français, en coopération avec le régime sioniste, avaient préparé une offensive contre la péninsule du Sinaï, l’occupation du canal de Suez et, éventuellement, le renversement du gouvernement de Nasser.

À l’époque, plus de la moitié du pétrole consommé en Europe occidentale transitait par ce canal. Le sabordage de navires dans le passage avait perturbé la navigation et aggravé les difficultés économiques britanniques. Le pays avait alors dû solliciter l’aide du Fonds monétaire international pour stabiliser la livre sterling.

Eisenhower avait refusé d'apporter son aide à la Grande-Bretagne et menacé de vendre les avoirs américains libellés en livres sterling, une mesure susceptible de provoquer une forte dépréciation de cette monnaie.

Face au risque d'effondrement économique, Londres et Paris avaient été contraints de mettre fin à leur offensive et de retirer leurs forces. Le Premier ministre britannique de l’époque, Anthony Eden, avait démissionné au début de l’année 1957. La crise de Suez avait ainsi accéléré le déclin de la Grande-Bretagne en tant que grande puissance mondiale.

Le détroit d’Ormuz met de nouveau à l’épreuve la puissance militaire

Selon l’analyse de Newsweek, la guerre menée par Trump contre l’Iran montre que la supériorité militaire ne suffit pas à empêcher un adversaire d’exploiter sa position géographique et ses leviers économiques. Téhéran a résisté aux pressions et conservé sa capacité à perturber le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, par lequel transitait auparavant environ un cinquième du pétrole mondial.

La perturbation du trafic maritime dans ce détroit pendant huit mois a entraîné une hausse des prix de l’énergie et une aggravation de l’inflation, alors que les droits de douane accentuaient déjà les pressions économiques. Les familles américaines ont ainsi supporté le coût de la guerre contre l’Iran à travers la hausse des prix et l’alourdissement du coût de la vie.

Les élections américaines de mi-mandat, organisées mardi dernier, ont constitué une forme de jugement politique sur ces évolutions, permettant aux démocrates de prendre le contrôle des deux chambres du Congrès.

Selon un sondage de l’agence Associated Press, six électeurs américains sur dix considéraient l’attaque contre l’Iran comme une mauvaise décision. Toutefois, la hausse du coût de la vie a eu une influence encore plus importante sur leurs choix électoraux.

Eisenhower ne s’était pas limité aux pressions financières : il avait également cherché à mobiliser les Nations unies contre l’agression menée contre l’Égypte. Après que la Grande-Bretagne et la France eurent opposé leur veto au Conseil de sécurité, Washington avait saisi l’Assemblée générale de l’ONU, qui avait appelé à un cessez-le-feu et au retrait des forces agresseuses.

Les négociations avaient ensuite abouti à la création de la première Force de maintien de la paix des Nations unies. Celle-ci avait supervisé le retrait des troupes et été chargée de surveiller les frontières entre l’Égypte et le régime sioniste.

Le retrait complet des forces militaires du régime sioniste s’était achevé en mars 1957, et le canal de Suez avait rouvert le mois suivant. Au cours de cette crise, Eisenhower avait compris que la combinaison des instruments économiques, des institutions internationales et de la diplomatie pouvait exercer une influence dépassant celle de la puissance militaire.

L’isolement croissant des États-Unis et les divergences avec leurs alliés européens

À l’inverse, Trump a affaibli ces instruments. Il a ordonné le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales et accentué les différends entre Washington et ses alliés européens.

Dans le même temps, certains pays membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) ont commencé à envisager un avenir dans lequel ils ne pourraient plus compter sur le soutien américain. L’Union européenne, de son côté, a engagé des négociations avec Washington afin d’éviter une guerre commerciale.

C’est dans ce contexte que les capitales européennes ont ignoré l’appel de Trump à envoyer des navires de guerre dans le détroit d’Ormuz. Ces pays estimaient que la guerre avait été déclenchée sans consultation préalable et ne souhaitaient pas y prendre part.

En conclusion, Newsweek souligne que les leçons de la crise de Suez se rappellent une nouvelle fois à Washington : la guerre épuise l’économie et provoque la colère des électeurs, tandis que l’isolement résultant de l’affaiblissement des relations avec les alliés réduit les chances d’atteindre les objectifs poursuivis. Dans ces conditions, la puissance militaire ne suffit plus, à elle seule, à imposer une volonté politique.

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