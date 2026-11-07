Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse TASS, Boris Pistorius, ministre de la Défense de l'Allemagne, dans une interview avec le groupe de médias « Funke », a déclaré que Berlin ne peut plus mettre à disposition de l'Ukraine des systèmes de défense aérienne « Patriot », car cela pourrait créer des lacunes critiques dans le système de défense de l'Allemagne elle-même.

Le ministre de la Défense de l'Allemagne a annoncé : l'approvisionnement en équipements, en particulier les systèmes Patriot, est devenu difficile. L'Allemagne a jusqu'à présent livré plusieurs systèmes et un grand nombre de missiles guidés à Kiev. Actuellement, il n'y a pas de possibilité pour nous de faire plus que cela.

Boris Pistorius a ajouté : tout équipement que nous cédons maintenant ne sera pas remplaçable pendant un certain temps, et cela créera des lacunes dans [notre système de défense] que nous ne pouvons pas permettre de se produire.

Il a également noté que d'autres pays « ont fait beaucoup moins » et a ajouté que l'Allemagne attend de ses partenaires qu'ils augmentent leurs efforts.

Pistorius a déclaré : nous devons avoir une discussion très sérieuse à ce sujet lors de la prochaine réunion du groupe de contact sur l'Ukraine à la mi-novembre.