Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Mahdi Al-Mashat, président du Conseil politique suprême du Yémen, a déclaré : nous nous engageons devant tous les martyrs de notre peuple à venger le tueur d'enfants et de femmes, la « Corne du diable » (l'Arabie saoudite).

Il a ajouté : nous punirons la « Corne du diable » pour ses crimes contre le peuple yéménite.

Il a dit : la « Corne du diable » cible les marchés et les maisons d'habitation, comme le font les sionistes.

Cela intervient alors que le porte-parole de la santé du Yémen a annoncé : dans le crime de l'ennemi saoudien contre les zones résidentielles du village d'Al-Shariya dans la ville de Bani Hushaysh à Sanaa, 25 personnes ont été martyrisées et 30 autres blessées.