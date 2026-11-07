Islami : la menace de Trump concernant la « montagne Kolang » est un signe de leur désespoir

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Mohammad Islami, vice-président et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, en réponse à la question de la chaîne Rashatoday, a déclaré : le fait que Donald Trump, président des États-Unis, menace constamment d'attaquer la « montagne Kolang » et ait déjà utilisé diverses menaces concernant l'attaque d'autres lieux est un signe évident de leur désespoir.

Islami a ajouté : en même temps, Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a également agi comme un agent et un suiveur obéissant de nos ennemis et leur fournit pratiquement des informations.

Il a noté : cette action de Grossi constitue un abus des pouvoirs des institutions internationales, ce qui remet en question la crédibilité et la légitimité de ces organisations et révèle également une faiblesse sérieuse à la fois dans la « Charte des Nations Unies » et dans le « Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ».

Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique a fermement condamné l'application de tels doubles standards par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et a déclaré : ces doubles standards sont devenus si évidents qu'ils sont désormais appliqués ouvertement.

Islami, en réponse à la question de savoir si l'Iran se retirera ou non du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a également ajouté : cette question nécessite une décision stratégique et majeure qui relève des compétences des organes souverains du pays.

Il a déclaré : néanmoins, ce qui est important, c'est que notre pays prend ses décisions dans un cadre stratégique et plus large fondé sur des considérations de sécurité nationale et d'intérêts nationaux.