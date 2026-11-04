Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant la chaîne d'information CBS, « Ilhan Omar », députée actuelle du Parti démocrate à la Chambre des représentants américaine, a remporté la victoire lors des élections de la cinquième circonscription de l'État du Minnesota face à John Nigel, candidat républicain.

Omar représente depuis 2019 la cinquième circonscription du Minnesota. Cette circonscription comprend la ville de Minneapolis et sa proche banlieue et est considérée comme l'une des circonscriptions les plus fortement enclines au Parti démocrate en Amérique.

John Nigel, le rival républicain d'Omar, avait auparavant servi dans la police de l'État du Minnesota et mettait l'accent dans sa campagne électorale sur des sujets tels que l'amélioration de la situation sanitaire et le renforcement de la sécurité des frontières.

Ilhan Omar, née le 3 octobre 1982 (11 Mehr 1361) en Somalie, a émigré dans son enfance avec sa famille en Amérique en tant que réfugiée. Elle est entrée à la Chambre des représentants lors des élections de 2018 et a commencé son activité en janvier 2019. Omar est la première femme d'origine somalienne et l'une des deux premières femmes musulmanes à être entrées à la Chambre des représentants américaine.