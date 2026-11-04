Irak : un membre présumé de Daech arrêté lors d’une opération antiterroriste à Kirkouk

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, le Service irakien de lutte contre le terrorisme a indiqué que ses forces avaient arrêté un suspect affilié à Daech dans la province de Kirkouk, dans le cadre de leurs efforts continus pour traquer les vestiges du groupe terroriste et identifier ses membres.

Selon le communiqué, l’opération a été menée sur la base d’un mandat délivré au préalable par le juge d’instruction chargé des dossiers relevant du Service de lutte contre le terrorisme. Après son arrestation, les procédures judiciaires nécessaires ont été engagées à l’encontre du suspect.

Le service a affirmé que les opérations ciblées se poursuivraient afin d’interpeller les personnes recherchées par la justice et de poursuivre les éléments résiduels de Daech. Il a présenté ces actions comme visant à renforcer la sécurité et la stabilité du pays et à protéger la vie des citoyens.

Fin/229