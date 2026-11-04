Hezbollah dément toute présence en Syrie et rejette les accusations des forces de sécurité syriennes

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, le département des relations médiatiques du Hezbollah a affirmé que le mouvement n’avait aucune présence ni aucun lien sur le territoire syrien et qu’il n’était associé à aucune activité susceptible de compromettre la sécurité et la stabilité de ce pays.

Il a souligné que la répétition de telles accusations et la mention du nom du Hezbollah dans ce type d’affaires ne changeraient en rien la position constante et clairement exprimée du mouvement, déjà réaffirmée à plusieurs reprises.

Le département des relations médiatiques a également rappelé que la priorité du Hezbollah était de faire face à l’ennemi sioniste, qui poursuit ses attaques contre le Liban et la Syrie et maintient son occupation de certaines parties des territoires de ces deux pays.

En conclusion, le communiqué a appelé à faire de la confrontation avec le régime sioniste et ses projets expansionnistes une priorité, ainsi qu’à unifier les efforts et les positions dans cette direction.

Selon le Hezbollah, de telles accusations ne servent que les intérêts de ce régime.

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