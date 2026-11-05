Trump écarte l’idée de limoger Pete Hegseth malgré les interrogations sur son maintien au Pentagone

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon des informations rapportées par la chaîne américaine CBS, Donald Trump aurait discrètement sollicité l’avis de ses conseillers sur le maintien de Pete Hegseth à la tête du département de la Guerre, après la défaite électorale des républicains. Certains responsables de la Maison-Blanche auraient également évoqué l’éventualité de son limogeage.

Interrogé aujourd’hui par des journalistes sur ces informations et sur la possibilité de remplacer le secrétaire à la Guerre, le président américain a toutefois refusé de confirmer l’existence de telles discussions. « Non, je pense qu’il fait du très bon travail », a-t-il déclaré, écartant ainsi publiquement l’hypothèse d’un départ de Pete Hegseth.

Ces interrogations interviennent alors que la guerre contre l’Iran est devenue un sujet de contestation au sein même du camp républicain. Des personnalités telles que le vice-président J. D. Vance et le fils aîné de Donald Trump ont rejoint les voix critiques à l’égard du conflit.

Selon l’analyse présentée dans le texte, Donald Trump continue néanmoins de défendre la guerre et ne semble pas disposé à reconnaître une erreur dans sa décision d’y engager les États-Unis. Le président aurait également des difficultés à faire porter à Pete Hegseth l’ensemble de la responsabilité du conflit, dans la mesure où il a lui-même défendu presque quotidiennement les attaques contre l’Iran.

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