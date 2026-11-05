Des services numériques consacrés au Coran et aux lieux saints présentés au Salon international du livre d’Alger

Selon l'agence saoudienne de presse, le pavillon saoudien permet aux visiteurs de découvrir différentes applications et technologies développées pour faciliter l’accès aux services religieux et enrichir leur expérience spirituelle.

Parmi les outils présentés figure l’application « Rushd », qui propose plusieurs prestations électroniques, notamment une version numérique du Noble Coran, les horaires de prière calculés selon le calendrier d’Oum al-Qoura ainsi qu'un service permettant de déterminer la direction de la Qibla.

Le ministère saoudien des Affaires islamiques, de la Prédication et de l’Orientation présente également une application destinée à garantir l'exactitude des citations des textes islamiques. Cet outil vise à faciliter la vérification des références religieuses et à contribuer à la diffusion d'informations fiables sur les enseignements de l'islam.

Les visiteurs peuvent aussi découvrir une expérience virtuelle en trois dimensions consacrée aux rites du pèlerinage. Cette présentation permet de se familiariser avec les différentes étapes du Hajj grâce aux technologies numériques.

Le pavillon propose par ailleurs des expériences de réalité virtuelle donnant la possibilité d'explorer la Grande Mosquée de La Mecque et la Mosquée du Prophète à Médine. Ces dispositifs permettent aux visiteurs de découvrir les deux principaux lieux saints de l'islam à travers une immersion numérique.

A travers cette participation, l'Arabie saoudite met en avant ses initiatives dans le domaine de la transformation numérique des services religieux, notamment pour faciliter l'accès au Coran, accompagner les fidèles dans leurs pratiques et faire connaître les lieux saints.